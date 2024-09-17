Мобилизация скоро? Президент увеличил численность армии

16 сентября Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Что стоит за этим решением?

Согласно Указу главы нашего государства, на 180 тысяч человек прирастёт штатная численность нашей армии. В законную силу вступает он 1 декабря текущего года. Предыдущий раз подобные мероприятия проводились в декабре 2022 года. Тогда армейский штат ВС РФ довели до 1,5 млн человек.

«Это нормальное явление. Нужны крепкие вооруженные силы. Сейчас сформируются дополнительные силы и средства. Кругом творит супостат. Конечно, мы должны быть сильными и рассчитывать на себя, не оглядываясь назад», пояснил значение президентского Указа член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

Однако россияне на фоне обострения ситуации в приграничье опасаются второй волны мобилизации, которая, по их предположениям, будет следующим шагом за увеличением численности действующей армии. Народные опасения опроверг глава комитета по вопросам обороны Госдумы Андрей Картаполов. Он заявил, что рост армии РФ отражает изменения стратегической обстановки вокруг нашей страны.

Также, по устойчивому мнению военного корреспондента Александра Коц, штатная численность ВС РФ растет именно во избежание мобилизации.

«Чтобы произошла мобилизация, НАТО должна объявить нам войну. Официально, с разрывом дипотношений. А штатка сейчас расширяется как раз для того, чтобы мобилизацию не объявлять», написал он в своём телеграмм-канале.

Отметим, что военные эксперты нашей страны уверяют – в текущий момент происходит штатный процесс укомплектования новых частей и соединений контрактниками и те 180 тысяч военнослужащих, которые добавлены указом президента к численности Вооруженных сил России, как раз призваны обеспечить готовность к вторжению.