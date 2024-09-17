Нефтетранспортники применяют современные типы диагностики резервуаров

Компания «Транснефть — Западная Сибирь» завершила лазерное сканирование резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП) №7 на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Вагай» в Тюменской области.

Наземное лазерное сканирование проводилось после полного завершения работ по монтажу металлоконструкций резервуара в рамках его реконструкции перед проведением гидравлических испытаний.

Цель сканирования — получение данных для построения трехмерной модели поверхности резервуара. Такой вид диагностики позволяет выявить отклонения образующих от вертикали и возможные отклонения стенок от проектной формы. Таким образом, специалисты могут определить деформации металлоконструкций емкости еще в процессе строительно-монтажных работ, исключив в дальнейшем возникновение возможных нештатных ситуаций.

Метод лазерного сканирования резервуаров используется на объектах предприятия с целью обеспечения высокого уровня качества выполняемых работ и в рамках внедрения передовых технологий в области строительства. Главное преимущество этого метода — повышенная степень точности проводимых измерений. Автоматизация процесса измерений исключает возможность получения ошибок или неточностей.

По итогам лазерного сканирования отклонений в геометрии резервуара от проектной модели не выявлено. На объекте ведутся работы по нанесению антикоррозионного покрытия резервуара.

В рамках реконструкции резервуара выполнен комплекс работ по полной замене его металлоконструкций, ведется строительство новых участков технологических трубопроводов с монтажом запорной арматуры. Также возводится новое здание с электроприводными задвижками, участок кабельной эстакады, осуществляется прокладка сетей водоснабжения и пожаротушения резервуара. Для обеспечения высокого уровня экологической безопасности в каре резервуара будет обустроен противофильтрационный экран, а защитное обвалование будет укреплено георешеткой.

Ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2024 года.