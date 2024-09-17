Новосибирские кардиохирурги научились сохранять сердце более десяти часов

Ученые из Новосибирска смогли доказать возможность сохранения донорского сердца до 10 часов.

Как сообщает РИА Новости, врачи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ в Новосибирске доказали возможность сохранения донорского сердца вне организма для дальнейшей пересадки до десяти часов.

Уточняется, что новый метод длительного нормотермического кондиционирования предполагает сохранение работы сердца после его извлечения из тела донора для двукратного увеличения срока его сохранности для последующей пересадки.

По словам сердечно-сосудистого хирурга Максима Жулькова, поддержание работы сердца в течение более 10 часов стало возможным благодаря его функционированию вне организма. Для этого орган снабжают донорской кровью, насыщенной кислородом с помощью оксигенатора, выполняющего функцию искусственных легких. Этот метод позволяет сердцу продолжать перекачивать кровь, что обеспечивает его сохранность и безопасность для пересадки.

Он также рассказал, что специалисты Центра Мешалкина уже разработали и запатентовали конструкцию специального кювеза, в котором сердце может находиться во время транспортировки.

Проект был реализован при поддержке гранта Российского научного фонда.