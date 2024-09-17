Новосибирские специалисты разработали технологию лучевого лечения аритмии

Хирурги из Новосибирска разработали новую технологию лучевого лечения аритмии.

В Новосибирске разработали новый метод лечения аритмии с помощью направленного ионизирующего излучения. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина.

Уточняется, что новая технология, которая сейчас проходит доклинические испытания, позволяет воздействовать на участки сердца без хирургического вмешательства. По словам ведущего хирурга-аритмолога центра Александра Романова, метод особенно полезен для онкобольных и пациентов с ожирением, которым противопоказана операция.

Традиционное лечение аритмии включает использование катетеров для удаления источника нарушения ритма, но у онкобольных высокие риски, так как аритмия повышает смертность в 3,5 раза. Новый способ, неинвазивная радиоаблация, позволяет точечно воздействовать на сердце, что повышает эффективность и снижает риски.

Сейчас испытания проводятся с использованием линейного ускорителя на базе центра. Первые эксперименты уже проведены на кроликах и минипигах, чтобы определить необходимую дозировку и точность облучения.

Напомним, что новосибирские кардиохирурги научились сохранять сердце более десяти часов