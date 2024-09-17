Осужденная за распространение фейков о российской армии журналистка Пономаренко объявила голодовку

Против журналистки рассматривается новое уголовное дело.

Журналистка Мария Пономаренко, осужденная за распространение ложной информации о российской армии, объявила голодовку. Об этом она сообщила на заседании в Шипуновском районном суде Алтайского края.

В суде рассматривается новое уголовное дело против Пономаренко, в котором ее обвиняют в причинении сотруднику ФСИН вреда, не опасного для жизни (часть 2 статьи 321 УК).

Пономаренко заявила, что будет голодать до тех пор, пока на заседание не прибудет прокурор. В настоящее время заседания ведет замещающий прокурор.

Она также утверждает, что выговоры, послужившие основанием для помещения ее в штрафной изолятор, были сфальсифицированы.