Появились подробности убийства политического активиста квир-блогером из Новосибирска

В Санкт-Петербурге расследуется убийство политического активиста квир-блогером из Новосибирска.

В Санкт-Петербурге продолжается расследование убийства 53-летнего политического активиста Виталия Иоффе, который был найден мёртвым в своей квартире на проспекте Науки. Об этом пишут местные СМИ.

Следователи работают на месте происшествия. 20-летний квир-блогер Александр, идентифицирующий себя как женщина, пришёл в полицию с признанием в убийстве.

По предварительным данным, трагедия произошла в квартире, где погибший и подозреваемый проживали вместе. Молодой человек сообщил правоохранителям, что после совместного распития алкоголя он стал жертвой сексуального насилия со стороны Иоффе. В ответ на это он схватил нож и несколько раз ударил своего соперника. После совершения преступления подозреваемый покинул квартиру и уехал в Выборг, однако не смог объяснить причины своего выбора во время допроса.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело активиста в луже крови. Виталий Иоффе был известен в городе своей активной позицией и неоднократно подвергался административным взысканиям за участие в протестах против специальной военной операции и поддержку осуждённых по делам о фейках об армии.

Подозреваемый, известный в активистских кругах под именем Ешка, приехал в Петербург из Новосибирска и активно интересуется пацифистскими движениями и ЛГБТ*-сообществами. В своём Telegram-канале он поделился подробностями произошедшего и выразил намерение покончить с собой, но не смог. Также он записал видеообращение к полиции, в котором с истерическим смехом говорил о содеянном и просил зафиксировать его заявление.

На данный момент Ешка задержан, и его планируют доставить в Санкт-Петербург для дальнейших следственных действий.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.