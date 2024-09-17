Пророчество аномальной солнечной активности увидел по своим картинам новосибирский художник Вечерский

Рунолог и художник Игорь Вечерский создает фотокартины с предсказаниями. Так, он увидел в своем творчестве аномальную солнечную активность, стихийные бедствия в Европе и США, оспу обезьян, а также коммунальные аварии в Новосибирске.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм Вечерский поделился, что подобных прогнозов у него много, они пишутся с помощью рун.



Художник объяснил, что в некоторые свои работы он сознательно включает рунические знаки, например, придает моделям или предметам определенные позы. Так происходило при проявленном у художника желании во время создания картины. Однако в других случаях это происходит спонтанно и становится заметным лишь со временем.

Одна из серии картин «Solar wind» — «Солнечный ветер» 2017 года. С солнечным ветром связаны многие природные явления: магнитные бури, полярные сияния, другие явления космической погоды. По словам художника, с 2019 года начался новый цикл, и стали происходить различные события, которые связаны с солнечной активностью.

«В некоторых работах рун или знаков не было, но тем не менее они просто стали со временем проявляться. Например, буквы греческого алфавита обнаружились в абстракциях, хотя при создании я их туда не закладывал», — поделился он.

Художник объяснил, что пока не писал новых прогнозов, однако 15 августа опубликовал серию абстрактных картин, в одной из них проявились руны. Их Вечерский заметил недавно.



«Серия картин называется «Бездна». Здесь я увидел руны разрушения, руны воды во многом, поэтому я думаю, что здесь идет речь про какие-то глобальные процессы, связанные со стихией воды. Еще в этой абстракции есть руны, которые можно к воздуху отнести и энергии Солнца. Когда я эту картину делал, то не задавал никаких вопросов, но в нем появились символы. Мне их сложно понять, к чему отнести, но это явно о каких-то глобальных процессах речь», — поделился художник.

Художник увидел на картине руны: Иса — лед, Лагуз — вода, Хагалаз — разрушение, Соуло — Солнце.

Игорь Вечерский занимается рунами уже более 10 лет. В 2015 году впервые были опубликованы его работы. Его картины выставлялись на выставках в пяти странах мира, а также он сотрудничал с различными знаменитыми брендами. Фотохудожник создает работы, предсказывающие события, которые произойдут через несколько лет. Его произведения часто отражают важные и масштабные события.