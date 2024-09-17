Резиновые ежи и пробки от шампанского: самые необычные находки гинекологов

Женские врачи нашей страны поделились своими рассказами о том, что им приходится извлекать из органов малого таза своих пациенток.

Очень серьёзные доктора из сферы гинекологи порой не могут без смеха вспомнить некоторых своих пациенток. К примеру, в одну из московских клиник с жалобами на сбой менструального цикла и постоянные боли внизу живота обратилась 24-летняя девушка. При осмотре гинеколог обнаружил беременность (стало сюрпризом для пациентки) и презерватив, застрявший глубоко внутри и спровоцировавший воспалительный процесс. Запах от этого «чуда», по словам доктора, исходил «волшебный».

Другой российский врач поведал историю о том, как под Новый год извлекал из промежности пациентки пробку от шампанского. В момент введения предмет вызвал резкий мышечный спазм, и он оказался плотно зажатым внутри.

«Однажды пришлось из влагалища пациентки удалять огромную проволоку, как она туда попала, история умалчивает», поделилась с региональными СМИ новосибирский гинеколог-репродуктолог Виктория Ваккер.

Бывали случаи и похлеще. Так, пациентка, «заигравшаяся» посторонними предметами попросила помощи у гинеколога. Доктор был сильно удивлён и едва сдержал улыбку, когда извлекал из пациентки резинового ёжика около 6 сантиметров в диаметре, с колючками и длинной верёвочкой с колечком. Игрушка вызвала отёк от трения и застряла внутри.

Кроме того, у российских гинекологов существует негласный рейтинг находок:

· презервативы или их обрывки,

· тампоны от суточной давности до недельной,

· пробки от шампанского,

· шары резиновый от 4 см в диаметре.

Женские доктора единодушно призывают россиянок не терять благоразумие и тщательно заботиться о своём здоровье.