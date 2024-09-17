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общество

Смертельно опасная гадюка напала на 10-летнюю девочку в Новосибирской области

Фото: pexels.com, Сиб.фм

Девочка не сразу поняла, что стала жертвой укуса змеи. Гадюка напала на нее в траве и укусила за ногу. 10-летняя пострадавшая подумала, что ее ужалила крапива.

Сибирячка чудом осталась жива после того, как стала жертвой нападения гадюки. Инцидент произошел в Северном районе Новосибирской области 16 сентября. Об этом появился пост в одном из пабликов. Корреспонденту Сиб.фм удалось связаться с матерью пострадавшей Дарьи.

«Выбегает с огорода и кричит. Мы напугались, думали, что же там произошло. Даша подумала, что ее сильно ужалила крапива. Я посмотрела, а там укус. Вернулась к грядке, смотрю гадюка ползет. Муж хотел зарубить ее лопатой, но она быстро уползла. Страшно теперь после такого в огород заходить», — рассказывает Татьяна, мать пострадавшей девочки.

Девочку срочно увезли в местный медпункт, обработали рану, поставили укол и назначили антибиотики, рассказывает мать девочки.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Врачи говорят, что родители вовремя привезли девочку в медпункт.

Как пояснил Сиб.фм врач Ярослав Семенов, яд гадюки действуют на нервную систему человека и влияет на свертываемость крови и разрушает клетки организма. Поэтому при укусе пациента необходимо срочно доставить в больницу.

Напомним, что под Новосибирском змея дважды укусила выносящего мусор мужчину

#змея
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Валерия Митрохина
Журналист

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