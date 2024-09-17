Тёмную одежду прочь: приметы и запреты 17 сентября 2024

Сегодня русская церковь чествует икону «Неополимая купина», а в народе проводятся ритуалы защиты от пожаров.

Икона «Неопалимая купина» символизирует прообразом Богоматери, символизирующим непорочное зачатие Девы Марии. Согласно Библейскому преданию, Бог явился Моисею в виде горящего, но несгорающего тернового куста, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта.

С тех пор Неопалимую Купину народ считает чудотворной охранительницей от пожара и молнии. Наши предки в случае пожара обходили вокруг горящего дома с иконой Богородицы Неопалимой Купины и огонь успокаивался. Во всяком случае, так уверяет старожилы нашей страны.

На этом фоне сложилось много «противопожарных» примет. Огненное несчастье предвещали, по наблюдениям наших предков, животные и птицы:

· мыши, бегущие по полу.

· кукушка, летящая по деревне;

· заяц, бегущий по селению.

А вот держать полной пожарную бочку считалось дурной приметой, привлекающей огонь: быть готовым к пожару — Бога искушать, говорили славяне.

Среди народных примет 17-го сентября следует выделить запрет на ношение одежды тёмных оттенков. Бабушки уверяют, что в этот сентябрьский день она притянет горести и печали.

Также не стоит смотреть в глаза просящим милостыню, как и давать им подаяния – благотворительность оставьте на другой день. Сегодня она обернётся против вас и притянет проблемы с финансами и в карьере.