Руководство крупной горно-металлургической компании пересмотрело политику взаимодействия с коренными народами

Совет директоров «Норникеля» утвердил обновленную политику в области взаимодействия с коренными народами. Документ разработан с участием независимых экспертов и в консультациях с общинами и ассоциациями коренных малочисленных народов. В нем компания учла международные стандарты, и передовой опыт.

Согласно политике, компания признает уязвимость коренных малочисленных народов и их право на самостоятельное определение приоритетов развития, уважает достоинство коренных малочисленных народов, их историю, самобытность, традиции и наследие.

Предполагается, что каждые три года будет проводится независимый аудит исполнения положений политики, соглашений и программ, выработанных с участием и в интересах коренных малочисленных народов. Предусмотрена реализация независимого механизма рассмотрения жалоб.

«В новой редакции политики компания более детально проработала все аспекты взаимодействия с коренными народами. Проделана действительно масштабная и многогранная работа. В подготовке участвовали эксперты ООН, а сами консультации с представителями коренных народов проводились непосредственно в местах их проживания. Компания выступает за продуктивный и открытый диалог между коренными народами и бизнесом», — отметил вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.

Впервые компания приняла политику в отношении прав коренных народов в 2018г. В 2021 г. компания добавила в свою деятельность принцип свободного предварительного и осознанного согласия (СПОС). Политика 2024 г., в свою очередь, учитывает все актуальные российские и международные стандарты.

Среди экспертов, участвовавших в разработке новой политики, — Навин Рай из Непала, международный эксперт по правам коренных народов и разработчик действующего стандарта Всемирного банка и Международной финансовой корпорации; Алексей Цыкарев, эксперт механизмов ООН по​ вопросам коренных народов в 2013 – 2022 гг.; Антонина Горбунова, член Экспертного механизма ООН по правам коренных народов, исполнительный директор объединения КМНСОЮЗ,Джеймс Анайя, почетный профессор Колорадского университета, Специальный докладчик ООН по правам коренных народов в 2008 – 2014 гг.

В новой политике также использован накопленный опыт проведения этноэкспертизы и реализации пятилетней программы поддержки коренных малочисленных народов Таймыра, на реализацию которой «Норникелем» с 2020 г. было выделено более 2 млрд руб. За это время выполнены масштабные работы по строительству жилья, социальных объектов, поддержке образования и экономики традиционного природопользования коренных народов. Реализация программы позволила компании переосмыслить опыт взаимодействия с коренными народами и вывела диалог с ними на новый качественный уровень.

Член Экспертного механизма ООН по правам коренных Антонина Горбунова убеждена, что принятие новой политики будет способствовать совершенствованию корпоративной культуры компании и развитию системы добровольных обязательств бизнеса в отношении прав коренных народов в целом: «Принятие новой политики – это лишь первый шаг, ожидается дальнейшая работа компании по разработке положения, детализирующего меры по предотвращению, снижению и смягчению потенциального воздействия на коренные народы, правил поведения сотрудников и механизма рассмотрения жалоб. И самое главное – практическая реализация этих документов компанией и ее партнерами».