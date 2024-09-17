В Академгородке произошёл прорыв теплотрассы после начала отопительного сезона

17 сентября в Академгородке началось подключение многоквартирных домов к отоплению, однако процесс сопровождался аварией.

На улице Иванова, рядом с домом № 17, образовался горячий «гейзер», предположительно вызванный неисправностью трубопровода отопительной системы.

Как сообщает ФГУП «УЭВ», ответственное за тепло и водоснабжение региона, 16 сентября было запущено тепловое оборудование станции № 2, которая ранее находилась в резерве. В день подключения ресурсы должны были распределяться между станциями № 1 и № 2.

Тем не менее, уже в первой половине дня очевидцы зафиксировали появление «гейзера», что указывает на возможные неполадки в системе, сообщают «Родные берега». Официальных комментариев от ФГУП «УЭВ» пока не поступало. В то же время жители домов, подключенных к котельной на улице Арбузова, были предупреждены о возможных перебоях в водоснабжении и получили рекомендации запастись водой.