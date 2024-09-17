В мэрии назвали причины потопа в Первомайке Новосибирска

Стало известно, почему Первомайский район начало топить.

Сегодня, 17 сентября, начальник городского департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко доложил о ситуации в зоне затопления Первомайского района Новосибирска.

По его словам, из-за повышения уровня грунтовых вод территории трех СНТ Первомайского района («Метростроитель», «Конструктор» и «Кедр») начало затапливать.

Также, как уточнил Куценко, затопило и подвалы многоквартирных домов на улице Узорной.

Вчера Сиб.фм публиковал информацию о том, что спасатели смогли откачать четыре тысячи кубов воды в затопленном СНТ.