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общество

В мэрии назвали причины потопа в Первомайке Новосибирска

Фото: Сиб.фм

Стало известно, почему Первомайский район начало топить.

Сегодня, 17 сентября, начальник городского департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко доложил о ситуации в зоне затопления Первомайского района Новосибирска.

По его словам, из-за повышения уровня грунтовых вод территории трех СНТ Первомайского района («Метростроитель», «Конструктор» и «Кедр») начало затапливать.

Также, как уточнил Куценко, затопило и подвалы многоквартирных домов на улице Узорной.

Вчера Сиб.фм публиковал информацию о том, что спасатели смогли откачать четыре тысячи кубов воды в затопленном СНТ.

#потоп
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Валерия Митрохина
Журналист

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