В Новосибирске курьер врезался в автомобиль и сломал ногу

19-летний новосибирец сломал ногу после ДТП с автомобилем.

В Новосибирске на улице Сухарной, 96/3, курьер на велосипеде врезался в автомобиль. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black». По данным канала, 19-летний парень сломал ногу.

В Госавтоинспекции региона сообщили, что инцидент произошел в 22:50 на территории Заельцовского района. За рулем Toyota Corolla Fielder находился 42-летний водитель.

«В пути следования у дома 96/3 по улице Сухарная, совершил наезд на велосипедиста, который переезжал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода», — говорится в сообщении ГАИ.

Велосипедиста доставили в больницу. На месте работал наряд ДПС.