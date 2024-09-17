В Новосибирске одноглазый пес Миша ищет хозяина

В Новосибирске бездомный пес по кличке Миша, потерявший одно глазо, продолжает искать своего человека. Два года назад его выбросили вместе с другими собаками в поле недалеко от жилого комплекса «Просторный». Несмотря на тяжелые испытания, Миша остается надежным и добрым другом, готовым подарить тепло и заботу своему будущему хозяину.

Как сообщила волонтер Ольга изданию «АиФ-Новосибирск», Миша — крупный пес, который не проявляет агрессии ни к людям, ни к другим животным. По её словам, жители одного из многоквартирных домов решили избавиться от собак. Женщина нашла для него временное убежище и каждый день приходила его кормить, заметив, что он лишился глаза. В него выстрелили, и дробь повредила глаз.

После операции, в ходе которой были удалены остатки глаза, Миша был спасен от отравления, когда другие собаки, оставленные без присмотра, погибли.

Ольга также отметила, что кто-то пытался застрелить пса, но попал лишь в глаз. На данный момент Миша здоров, кастрирован и привит. Тем не менее, волонтер обеспокоена тем, что потенциальные хозяева не всегда адекватны и могут создать для него неблагоприятные условия.

«Некоторые хотели забрать его на предприятие, но это не лучший вариант. Я надеюсь, что Миша найдет любящего и заботливого хозяина», — заключила она.