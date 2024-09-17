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В Новосибирске продолжаются проблемы с горячей водой

Фото: freepik

В Новосибирске по-прежнему остаются дома без горячей воды, несмотря на начало отопительного сезона, которое состоялось 16 сентября 2024 года. Об этом сообщают местные изданию «АиФ-Новосибирск».

В микрорайоне Родники, на улице Мясниковой, некоторые квартиры остались без горячей воды с субботы, 14 сентября. Местная жительница Елена Б. рассказала, что коммунальные службы обещали восстановить подачу горячей воды к 10 утра понедельника, 16 сентября, однако этого не произошло.

По её словам, сначала обещали воду к полуночи, затем к 6 утра вторника, но и этого не случилось.

Проблемы с горячим водоснабжением также фиксируются на левом берегу и в Калининском районе города.

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Дамир Трубников

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