В Новосибирске провели круглый стол по системе ЕГЭ и его альтернативам

В Новосибирске состоялся круглый стол на тему «Система ЕГЭ – отменить или сохранить?».

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы, директора и педагоги школ Советского района, преподаватели новосибирских вузов, родители, сотрудники СО РАН и представители органов исполнительной власти.

Открывая мероприятие, Александр Аксёненко отметил, что вопрос об отмене или серьезной корректировке ЕГЭ обсуждается в Госдуме уже много лет. В осенний период будет рассмотрен новый межфракционный законопроект по данной теме.

Во время обсуждений участники высказали различные мнения о ЕГЭ. Сдача экзамена и подготовка к нему вызывают значительный стресс у учеников и большую нагрузку у учителей. Преподаватели также напомнили, что многие ученики не могут сдать экзамен на высоком уровне без услуг репетиторов.