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общество

В Новосибирске ситуация с ценами на картофель остается стабильной

Фото: МК в Новосибирске

На фоне слухов о возможном неурожае картофеля в Новосибирске, жители ожидали резкого роста цен и спекуляций.

Однако, согласно проверке ассортимента и стоимости в городских магазинах, ажиотажа на данный момент не наблюдается.

Пустые полки или значительное повышение цен на картофель в крупных торговых сетях пока отсутствуют. Также не вводились ограничения на количество товара, продаваемого в одни руки. При этом минимальная цена на картофель в магазинах города составляет 30 рублей за килограмм, а специальных акций на данный продукт не зафиксировано.

Редакция МК в Новосибирске собрала фото с разных торговых точек.

Фото В Новосибирске ситуация с ценами на картофель остается стабильной 2

Фото В Новосибирске ситуация с ценами на картофель остается стабильной 3

Фото В Новосибирске ситуация с ценами на картофель остается стабильной 4

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Игорь Кириченко
Журналист

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