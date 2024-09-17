В Новосибирске ситуация с ценами на картофель остается стабильной

На фоне слухов о возможном неурожае картофеля в Новосибирске, жители ожидали резкого роста цен и спекуляций.

Однако, согласно проверке ассортимента и стоимости в городских магазинах, ажиотажа на данный момент не наблюдается.

Пустые полки или значительное повышение цен на картофель в крупных торговых сетях пока отсутствуют. Также не вводились ограничения на количество товара, продаваемого в одни руки. При этом минимальная цена на картофель в магазинах города составляет 30 рублей за килограмм, а специальных акций на данный продукт не зафиксировано.

Редакция МК в Новосибирске собрала фото с разных торговых точек.