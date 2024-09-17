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общество

В Новосибирске тротуарную плитку заменят на асфальт

Фото: Telegram-канал Максима Кудрявцева

Стало известно, где тротуарную плитку заменят на асфальт в Новосибирске.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, ссылаясь на ответ пресс-службы мэрии Новосибирска, теперь на Красном проспекте возле здания медицинского университета и у Дома быта вместо привычной тротуарной плитки появился асфальт.

«Асфальтобетонное покрытие имеет ряд преимуществ в содержании», — пояснили в мэрии города.

Также уточняется, что новый асфальт в этом году появится и на улице Большевистской, в районе дома №38 по улице Гоголя, на Красном проспекте, 74 и 76.

Напомним, что мэрия Новосибирска расторгает контракт на ремонт Димитровского моста

#Мэрия Новосибирска
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Валерия Митрохина
Журналист

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