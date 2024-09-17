В Новосибирской области охранник предстал перед судом за кражу стройматериалов из больницы

В суд направлено уголовное дело о хищении строительных материалов из строящегося поликлинического отделения Чулымской Центральной районной больницы. Под следствием оказался 49-летний охранник из Барабинска.

По информации прокуратуры Новосибирской области, в ночное время суток мужчина похитил с территории стройки 60 мешков цемента и 6 упаковок плитки. Продав украденное третьим лицам, он не сообщил им о незаконности своих действий.

Размер причиненного ущерба превысил 47 тысяч рублей. В пресс-службе прокуратуры отметили, что обвиняемый полностью признал свою вину и уже возместил ущерб.

Дело будет рассматриваться мировым судьей Чулымского судебного района.

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