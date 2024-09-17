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общество

За 25 млрд руб выставили на торги задолженность новосибирского «Углетранса»

Фото: Сиб.фм

Задолженность компании из Новосибирска выставили на торги за 25 миллиардов рублей.

На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве разместили информацию о том, что дебиторскую задолженность ООО «Углетранс» выставили на публичные торги. Общая сумма составила 25,5 миллиардов рублей. Заявки принимают до 23 октября 2024 года.

Компания «Углетранс» была создана в 2016 году, ее основной вид деятельности — автомобильный грузовой транспорт и услуги по перевозкам. Об этом свидетельствуют данные с сайта rusprofile.

Также известно, что в 2021 году арбитражный суд признал организацию несостоятельной.

Напомним, что метрополитен Новосибирска ищет вагоны в лизинг за 4,4 млрд руб

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Валерия Митрохина
Журналист

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