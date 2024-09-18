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спорт

«1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Вчера, 17 сентября, в «Сибирь-Арене» прошла игра между хоккейными командами «Сибирь» и «Нефтехимик».

Обе команды провели 42 очные встречи в рамках Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь» одержала победу 22 раза: 15 — в основное время матча, 3 — в овертайме и 4 — по буллитам. «Нефтехимик» праздновал успех 20 раз: 17 раз — в основное время и 3 раза — в овертайме.

На 17-й секунде после начала игры 17 сентября Владислав Кара из «Сибири» забросил шайбу в ворота противника — 1:0.

Во втором периоде «Нефтехимику» удалось забросить две шайбы. Игра продолжилась со счетом 1:2.

Тем не менее, в третьем периоде игроки команды «Сибирь» перехватили инициативу и завершили матч со счетом 5:2 в свою пользу.

Уточним, что данная игра стала тысячной в Континентальной Хоккейной Лиге для новосибирской команды.

Сиб.фм подготовил яркие фотографии с прошедшего матча.

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 2

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 3

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 4

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 5

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 6

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 7

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 8

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 9

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 10

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 11

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 12

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 13

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 14

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 15

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 16

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 17

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 18

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 19

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 20

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 21

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 22

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 23

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 24

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 25

Фото «1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча 26

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Нина Раневская
Журналист

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