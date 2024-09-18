«1000 игра»: новосибирская «Сибирь» разгромила «Нефтехимик». 25 ярких кадров с прошедшего матча

Вчера, 17 сентября, в «Сибирь-Арене» прошла игра между хоккейными командами «Сибирь» и «Нефтехимик».

Обе команды провели 42 очные встречи в рамках Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь» одержала победу 22 раза: 15 — в основное время матча, 3 — в овертайме и 4 — по буллитам. «Нефтехимик» праздновал успех 20 раз: 17 раз — в основное время и 3 раза — в овертайме.

На 17-й секунде после начала игры 17 сентября Владислав Кара из «Сибири» забросил шайбу в ворота противника — 1:0.

Во втором периоде «Нефтехимику» удалось забросить две шайбы. Игра продолжилась со счетом 1:2.

Тем не менее, в третьем периоде игроки команды «Сибирь» перехватили инициативу и завершили матч со счетом 5:2 в свою пользу.

Уточним, что данная игра стала тысячной в Континентальной Хоккейной Лиге для новосибирской команды.

Сиб.фм подготовил яркие фотографии с прошедшего матча.