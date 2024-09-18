Бабье лето придет в Новосибирск с 18 сентября на пять дней

Бабье лето в Новосибирске начнется 18 сентября и продлится пять дней.

С 18 сентября в Новосибирске начнется так называемое «бабье лето», которое продлится пять дней. Уже сегодня, по прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +15 — +17 градусов.

Согласно информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии, в этот период в городе ожидается переменная облачность, без осадков, а утром возможен туман.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в оставшиеся дни недели жителей Новосибирска ожидает теплая погода: температура поднимется почти до +20 градусов, а дожди не прогнозируются. Однако уже на следующей неделе температура резко снизится до +10 градусов и будет держаться на этом уровне длительное время.

18 сентября по народному календарю отмечается Кумохин день. В этот день принято ходить в баню, но вот стирать белье не рекомендуется. В этот день православные вспоминают святых пророка Захарию и праведную Елисавету — родителей Иоанна Предтечи.

В Кумохин день, согласно народным поверьям, гадания становятся особенно правдивыми. Девушки могут узнать о своем будущем супруге, положив горох под подушку. В этот день существует множество запретов: нельзя оборачиваться по пути домой и ругаться, чтобы избежать беды и сохранить хорошую карму.