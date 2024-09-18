Бессонница замучает новосибирцев из-за затмения Луны 18 сентября

18 сентября ожидается полнолуние с частичным затмением. Астрономическое явление можно увидеть рано утром.

Сообщается, что Луна максимально близко приблизиться к Земле, что позволит наблюдать суперлуние и частичное затмение Луны.

Частное лунное затмение будет наблюдаться с 05:12 до 06:15 по московскому времени (с 02:12 до 03:15 по Гринвичу). Луна на 3,5% будет покрыта тенью Земли, что создаст впечатление «откушенного кусочка» Луны. Это явление будет видно в Европе, большей части Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Арктике и Антарктиде.

Ученые по всему миру исследуют влияние полнолуния на человека, но однозначных данных пока не получено. Многие считают, что в полнолуние рождается больше детей, психически нестабильные люди ведут себя агрессивнее, а люди становятся эмоциональнее и хуже спят. Однако большинство людей полагают, что самочувствие человека в полнолуние не меняется.

Распространенное мнение о влиянии полнолуния на головные боли не подтверждается. Врачи рекомендуют вести дневник, чтобы выявить причины головных болей.

Согласно мнению ученых, полнолуние может негативно влиять на сон людей, вызывая бессонницу или беспокойный сон из-за яркого лунного света, который мешает засыпанию. Это также может приводить к обострению психических и физических заболеваний, а также агрессивному поведению. Однако в современных городах, где есть сильная городская засветка, влияние полнолуния на сон и самочувствие людей менее выражено, в отличие от сельских районов.

Что нельзя делать в полнолуние в сентябре:

не стоит принимать важные и судьбоносные решения;

нельзя конфликтовать, ввязываться в споры и реагировать на провокации со стороны;

не следует переутомляться, брать на себя обязательства, которые вы не в состоянии выполнить, давать себе сильную физическую нагрузку;

не стоит рисковать деньгами — заключать крупные финансовые сделки, брать кредиты и давать в долг;

лучше отказаться от хирургических вмешательств (если они несрочные) и перенести визит к косметологу.

лучше отказаться от хирургических вмешательств (если они несрочные) и перенести визит к косметологу. следует в это время отложить дальние поездки.

Что можно делать в полнолуние: