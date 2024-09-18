Делегация Новосибирской области во главе с Губернатором Андреем Травниковым работает в Узбекистане

Представители Новосибирской области знакомятся с промышленным и экономическим потенциалом Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. В рабочей программе – посещение предприятий промышленности, логистики, торговли, аграрной сферы, организаций здравоохранения, образования, учреждений культуры в Сурхандарьинской области, а также столице Республики Узбекистан – Ташкенте.





Новосибирскую область и Республику Узбекистан связывают давние прочные отношения. Сотрудничество налажено в важнейших отраслях – образовании, медицине, промышленности, культуре, торговле.



Делегация Новосибирской области, которую возглавляет Губернатор Андрей Травников, ознакомилась с работой торговой зоны «Айритом» и логистического центра «Термез Карго Центр» в городе Термез. Свободная экономическая зона «Айритом» занимает территорию площадью 36 га, на которой расположены торговый комплекс для трех тысяч магазинов, производственные и складские помещения, логистический центр, автосервис, гостиница, бизнес-школа, медицинский центр и рестораны. Как рассказали членам делегации, преимуществом проекта является приём платежей в иностранной валюте, дополнительные налоговые льготы, освобождение предпринимателей от таможенной пошлины.



Андрей Травников оценил концепцию работы свободной торговой зоны и поручил своему заместителю Сергею Сёмке, министерству промышленности торговли и развития предпринимательства региона организовать бизнес-миссию из Новосибирской области, проработать возможность поставки продукции новосибирских производителей.



Также членам делегации продемонстрировали возможности логистического центра «Термез Карго Центр». Это международный многофункциональный транспортно-логистический хаб, который предоставляет комплекс услуг: таможенное оформление, маневрирование грузами, хранение импорто-экспортных и транзитных грузов, таможенное и терминальное складирование, обработка транзитных грузов интермодальных перевозок, железнодорожных и автомобильных. На территории терминала есть открытая площадка площадью 10,5 гектаров, рассчитанная на стоянку 300 большегрузных автомобилей. Для автомобилей с рефрижераторами предусмотрены розеточные разъёмы для подзарядки холодильных прицепов.



Напомним, что делегация Сурхандарьинской области Республики Узбекистан во главе с Хокимом Улугбеком Косимовым посетила наш регион в июле 2024 года. В ходе визита развитие межрегиональных отношений было закреплено подписанием двух документов – Меморандума о взаимопонимании между Правительством Новосибирской области РФ и Хокимиятом Сурхандарьинской области Республики Узбекистан и соответствующей Дорожной карты. Подписи поставили Губернатор Андрей Травников и Хоким Улугбек Косимов.