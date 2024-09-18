«Ешка выйдет не скоро»: от ученика престижного лицея до убийцы: что известно о квир-блогере из Новосибирска

17 сентября 2023 года 20-летний блогер и активист квир-движения Александр Синько из Новосибирска, известный под псевдонимом Ешка, явился в полицейский участок в Выборге и заявил о совершении убийства 53-летнего политического активиста Виталия Иоффе. По его словам, он убил Иоффе, так как тот пытался его изнасиловать. Сиб.фм изучил биографию Александра, выдающего себя за девочку.

Александр Синько родился в 2003 году в Новосибирске, где провёл своё детство. Учился он в престижном лицеи №162 «Интеграл». В одном из интервью Синько упоминал, что в подростковом возрасте осознал свою сексуальную ориентацию, что стало причиной частых нападений на него как со стороны сверстников, так и на улицах.

В интервью СМИ он рассказывал, что пережил травмы в детстве, включая изнасилование и давление со стороны родителей, которые не приняли его ориентацию. После каминг-аута его семья поставила ему ультиматум — покинуть дом.

Северная столица России стала для него новым началом. Здесь он снимал комнату в коммуналке и активно выражал себя через социальные сети, публикуя фотографии в женской одежде и ярком макияже. В 2022 году он стал жертвой жестокого нападения, после которого подал заявление в полицию, но дело было закрыто. В Петербурге он работал курьером, а затем переехал в Москву, где стал волонтёром в юридической фирме, помогающей ЛГБТ*-сообществу. Однако жизнь в столице оказалась непростой, и он вернулся обратно в Петербург, где вскоре оказался без жилья.

Активизм

Синько организовывал акции в поддержку ЛГБТ*-сообщества в Санкт-Петербурге. Его первое задержание произошло 24 февраля 2023 года, когда он возложил цветы к памятнику украинскому писателю Тарасу Шевченко. Полицейские оштрафовали его на 4 тысячи рублей за нарушение антиковидных мер, на что Синько подал апелляцию. Он объяснял, что смысл пикета заключается не только в том, чтобы привлечь внимание на короткое время, но и в том, чтобы информация о нём распространилась в СМИ. Вскоре после этого несколько оппозиционных изданий освятили его действия, представив Синько как героя.

Дальше он стал выходить на акции вместе с активистом Витилием Иоффе. Также он приходил к к Гостиному двору с плакатом «Оставьте право быть собой», протестуя против законопроекта о запрете смены пола. Он был одет в футболку с изображением Hello Kitty и выразительно оформил свой образ с помощью макияжа. Синько был доставлен в полицию, где ему предъявили обвинение по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Питерские СМИ утверждают, что у Синько диагностировали шизофрению, и ранее он находился в психиатрической больнице.

«Если меня посадят в колонию или если я попаду в больницу, то я окажусь в мужской колонии или в мужском отделении. Нахождение в таких местах будет пыткой для меня. Я собиралась без спешки делать социальный переход, но решила ускорить этот процесс из-за трансфобных законов», — говорил он.

Убийство Ешкой политического активиста в Санкт-Петербурге

17 сентября в Выборге Синько обратился в полицию и сообщил о совершённом им убийстве политического активиста Виталия Иоффе. По его словам, расправа произошла в квартире на проспекте Науки в Санкт-Петербурге. Видео с полицейского участка он выложил в своей телеграм-канал.

После преступления Синько активно использовал социальные сети, где не только признался в убийстве, но и обсуждал с подписчиками возможность своего бегства за границу. Ранее в этом году он утверждал, что не собирается покидать Россию, несмотря на сложные обстоятельства.

После убийства Синько вызвал такси и направился в Ленинградскую область с намерением покончить с собой, однако передумал и решил сдаться полиции. В своих сообщениях он сообщил подписчикам о том, что у него нет пути назад, и попросил их удалить переписки.

«Расходимся, Ешка выйдет не скоро», — говорится в последнем сообщении в его канале.

Следствию квир-блогер бъяснил свои действия тем, что Иоффе якобы «изнасиловал его» в искажённой форме. Возможно, он сможет избежать уголовной ответственности, если будет признан психически больным.

Позже, издание 78.ru опубликовало кадры с его съемной студии. На снимках видно, что уборку в квартире никто никогда не проводил. На полу бутылки от алкоголя, сигаретные бычки и много мусора. Арендодатель просил покинуть его жилище.

*движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ