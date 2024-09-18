«Гражданский диалог»: в регионе открылся гражданский форум, посвященный развитию семейной политики

Обращение к участникам форума направил Губернатор Андрей Травников. «Каждый год форум показывает – насколько в Новосибирской области мощная и активная общественность, как много у нас неравнодушных людей. Организаторы всегда выбирают для форума наиболее актуальную тему – нынешний посвящён Году семьи. В Новосибирской области более четырёх тысяч некоммерческих организаций, многие из них реализуют социально значимые проекты в сфере воспитания детей, ответственного родительства, сохранения семейных ценностей. Предложения и инициативы, которые здесь обсуждаются, дают старт новым проектам, активно используются органами государственной власти и органами местного самоуправления. Уверен, что идеи и рекомендации одиннадцатого Гражданского форума также найдут применение на практике. Желаю вам плодотворного общения и успешной работы!» – отметил глава региона.

Основной целью форума является – выработка конструктивных предложений по объединению усилий некоммерческого сектора, бизнеса и власти для реализации государственной семейной политики. Для этого на площадке собрались порядка тысячи лучших экспертов данных направлений, активных и неравнодушных жителей Новосибирской области, приглашенных гостей из других городов.

Первый заместитель Губернатора Юрий Петухов в приветственном слове подчеркнул, что Новосибирская область является одним из лидеров в развитии общественных движений в России. «Сегодняшний форум является той коммуникативной площадкой, на которой встретятся органы власти, социально ориентированные некоммерческие организации, средства массовой информации, представители бизнеса, активные граждане для обсуждения важнейших проблем, стоящих перед нами на сегодняшний день. Стоит отметить, что нынешний форум посвящен важнейшему институту – институту семьи. На площадках и секциях мероприятия будут обсуждать аспекты развития данного института, требующего поддержки и защиты. Желаю всем участникам успешной работы, и хочу заверить, что региональные органы власти всегда поддерживали и будут поддерживать вашу инициативу и ваши предложения», – отметил Юрий Петухов.

Также первый заместитель Губернатора от имени главы региона вручил благодарственные письма активным гражданам, представителям учреждений культуры, туризма, молодежных центров за сохранение и укрепление семейных и нравственных ценностей, повышение семейного престижа семьи и вклад в развитие семейного волонтерства.

Форум объединил различные локации города для проведения тематических площадок: Правительство Новосибирской области, региональный Дом общественных организаций, Концертный комплекс им. В.В. Маяковского, Центральный парк, Центр молодежи «Альтаир», Новосибирский государственный университет экономики и управления, Исторический парк «Россия – Моя История». На данных площадках поднимут темы ценностей семьи и общества, развития методов воспитания и образования детей и молодежи, сохранения исторической памяти, защиты традиционных ценностей и многие другие.

С полной программой форума можно ознакомиться на портале информационной поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив Новосибирской области.