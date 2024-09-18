Нефтетранспортники провели плановую учебную тренировку на подводном переходе

«Транснефть — Западная Сибирь» провела плановое комплексное учебно-тренировочное занятие на подводном переходе магистрального нефтепровода Усть-Балык — Омск через реку Вагай. Во время учебной тренировки сотрудники подразделений Ишимского районного нефтепроводного управления отработали действия по устранению возможной нештатной ситуации.

По сценарию КУТЗ автоматизированной системой диспетчерского управления было зафиксировано «аварийное снижение давления ниже допустимого». В режиме телеуправления оператор нефтеперекачивающей станции «Вагай» «остановил» транспортировку нефти, оповестил членов комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Патрульная группа обследовала место падения давления, обнаружила «выход нефти» на водную поверхность, произвела замеры газовоздушной среды, выставила предупреждающие знаки. Ширина реки в месте «выхода нефти» составила до 45 метров, глубина — 3 метра. Скорость течения — 0,54 метра в секунду.

Основной комплекс мероприятий выполняли сотрудники дополнительного аварийно-спасательного формирования Ишимского РНУ, нештатного аварийно-спасательного формирования НПС «Вагай» и «Абатская».

На реке было развернуто три рубежа боновых заграждений общей длиной 280 метров. Для сбора «нефти» использовались мотопомпы и нефтесборщики суммарной производительностью 50 куб. м. в час. На постоянной основе проводился экоаналитический контроль состояния окружающей среды — воздуха, почвы, воды и донных отложений.

В общей сложности в учениях были задействовано порядка 40 человек и более 25 единиц специального оборудования и автотехники.

Задачи по устранению «нештатной ситуации» были выполнены в регламентное время. Комиссия положительно оценила уровень взаимодействия персонала, а также степень оснащенности подразделений.