В Новосибирске обновили почти 100 км дорог

Рекордный объем ремонта дорог выполнил Новосибирск в 2024 году, превысив показатели прошлого года на 30 %. К концу строительного сезона в городе будет отремонтировано почти 100 километров улично-дорожной сети. Об этом заявил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на выездном совещании по приёмке улицы Демьяна Бедного.

«Ремонтируем в этом году почти 100 километров дорог – суммарно это на 30 процентов больше, чем в прошлом году. 75 км проезжей части восстанавливаем за счет средств областного и городского бюджетов, 19,2 км дорог ремонтируем комплексно по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Из 14 объектов БКД семь уже сдано, шесть находятся в стадии приёмки и один – в высокой степени готовности», – отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Улица Демьяна Бедного – один из 14 объектов, на которых выполнялся комплексный ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Подрядной организацией ООО «Дорсиб плюс» отремонтировано 8,4 тыс. кв. метров дорожного полотна на участке от ул. Ипподромской до ул. Семьи Шамшиных, заменено полтора километра дорожного бортового камня, около одного километра – садового бортового камня. Подрядчик отремонтировал и восстановил газоны и 2,5 тыс. кв. метров тротуаров.

По словам генерального директора ООО «Дорсиб плюс» Дмитрия Харланова, во время работ подрядной организации пришлось столкнуться с определенными трудностями. «Прежде всего, это большое количество машин, которые здесь стоят и днем, и ночью. Плюс на участке порядка 60 колодцев, которые необходимо поднять до уровня проезжей части и тротуаров. Это большие сложности и для нас, и для участников дорожного движения», – отметил генеральный директор ООО «Дорсиб плюс». По его словам, подобные затруднения часто возникают, когда ремонтные работы на дорогах проводятся в центре города, но на сроках и качестве ремонта это не отражается.

Контроль качества дорожного ремонта в этом году в Новосибирске усилен. На этапе производства работ лицензированной организацией по заключенному с подрядчиком договору отслеживается качество материалов, технологии выполнения ремонта. После того как работы завершены, проводятся дополнительные лабораторные исследования.

«Контроль – всегда задача со звездочкой. Кроме внутреннего контроля во время производства работ, на этапе приёмки специализированная лаборатория проводит дополнительный контроль, и только после этого мы подписываем акты», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.