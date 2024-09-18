Новосибирская область утратила позицию в топ-10 по вводу жилья

По данным телеграм-канала «РОП | Рейтинги. Оценки. Прогнозы», Новосибирская область больше не входит в десятку регионов России по объёму ввода жилых помещений.

В январе – августе 2024 года в регионе построено 1 755 127 квадратных метров жилья, что на 14,5 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В результате, область сместилась с 10-го на 11-е место в рейтинге субъектов РФ. На 10-ю позицию поднялась Ростовская область, где в августе введено в эксплуатацию 388 тысяч квадратных метров жилья, в то время как в Новосибирской области этот показатель составил 208 тысяч квадратных метров.

Объём многоквартирных домов в Новосибирской области снизился на 32 % по сравнению с прошлым годом, в то время как индивидуальное жилищное строительство возросло на 22,9 %, составив 804,6 тысячи квадратных метров. Доля индивидуального строительства в общем объёме жилья достигла рекордных 45,8 %.

В сфере индустриального жилья Новосибирская область занимает пятое место среди российских регионов, в то время как по индивидуальному жилищному строительству находится на 17-й позиции. Иркутская область, занимающая второе место в СФО по вводу жилья, отстаёт от Новосибирска по общему объёму ввода на 58,9 %, но опережает по индивидуальному строительству на 18,8 %.