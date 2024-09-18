Новосибирские эксперты раскритиковали покраску домов на Расточке в яркие цвета

Покрашенные дома на Расточке в Новосибирске раскритиковали эксперты.

В Новосибирске общественность и архитекторы выразили недовольство обновлением фасадов домов в микрорайоне Расточка, расположенном в Кировском районе. Этот район, известный своими архитектурными особенностями, часто называют «новосибирской Флоренцией» за уникальные арки, террасы и лепнину. Однако, по мнению экспертов, недавние ремонтные работы серьёзно нарушили историческую ценность этих зданий. Об этом сообщил портал BFM-Новосибирск.

В беседе с журналистами портала кандидат архитектуры и доцент НГАСУ Анна Наволоцкая отметила, что новый цветовой подход абсолютно не соответствует оригинальной палитре исторических зданий, которые раньше отличались сдержанными оттенками. Ярко-красные, голубые и жёлтые тона, по ее словам, портят общий облик района и лишают его культурной значимости.

Она также обратила внимание на плохое качество выполнения работ — фасады красят неаккуратно, краска уже местами отслаивается, а ключевые элементы зданий, такие как арки и заборы, остались без внимания.