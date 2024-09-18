Новосибирцы начали печь грибной хлеб из рыжей и чёрной лисички

Вкусный хлеб начали готовить жители Новосибирской области из рыжей и чёрной лисички.

В группе «Грибники и грибы НСО» соцсети ВКонтакте жители Новосибирской области рассказали о необычном и вкусно хлебе из грибов.

По их словам, они создают муку с помощью высушенных и измельченных грибов, далее тесто замешивается в зависимости от предпочтений каждого грибника, соответственно, определенного рецепта для хлеба нет.

Отмечается, что подобный вид хлеба содержит в себе полезные витамины и аминокислоты.

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