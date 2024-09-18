Огородники из Новосибирске в шоке от замены картофеля африканским ямсом

Новосибирские огородники выразили удивление по поводу возможной замены картофеля африканским ямсом. Об этом сообщил преподаватель Новосибирского колледжа питания и сервиса Яков Дель изданию МК в Новосибирске.

Он отметил, что сибиряки смогут попробовать африканский овощ до конца года.

По данным, Нигер выращивает больше ямса, чем Россия — картофеля. Один клубень может достигать веса до 70 килограммов. Африканские страны рассматривают возможность экспорта этой культуры в Россию.

Выращивать ямс в Новосибирске пока не представляется возможным из-за климатических условий. Однако в других странах, таких как Китай и США, он уже успешно адаптируется. В России ямс пока выращивается лишь в экспериментальном порядке в южных регионах. Ямс обладает преимуществом в хранении, так как он менее подвержен порче.

Несмотря на это, местные огородники скептически отнеслись к возможной замене картофеля. Они подчеркнули, что намерены продолжать культивировать привычные сорта картофеля, устойчивые к морозам.

Также сообщается, что в текущем году ямс вряд ли появится на сибирских прилавках, так как сбор урожая завершен, и следующий ожидается не ранее августа-сентября 2025 года.