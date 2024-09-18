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общество

Охранник из Новосибирска погиб в перестрелке в головном офисе Wildberries

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ранее погибший выступал в Fight Nights под псевдонимом Цечоев.

В среду, 18 сентября, в офисе Wildberries, расположенном в бизнес-центре «Романов двор» в Москве, произошла перестрелка, в результате которой погиб охранник Ислам Эльмурзаев, уроженец Новосибирска. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее Эльмурзаев выступал в боях Fight Nights под псевдонимом Цечоев.

По информации столичных СМИ, в офис маркетплейса прибыл Владислав Бакальчук, супруг основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, с которой он находится в процессе развода. С ним пришли еще несколько человек.

Охрана попыталась остановить их, после чего началась потасовка, переросшая в стрельбу. Сообщается о задержании 28 человек.

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Игорь Кириченко
Журналист

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