Опрос: Вклады и накопительные счета – основа семейных накоплений

Согласно результатам опроса* ВТБ, большинство россиян предпочитают использовать банковские вклады, наличные рубли и недвижимость для создания общих семейных накоплений. Сибиряки больше других предпочитают копить раздельно, а главными целями сбережений считают формирование финансовой подушки, отпуск или ремонт.

Сибиряки в сравнении с другими регионами больше склонны формировать личные накопления – 34% копят раздельно (в целом такой ответ дали 30% респондентов). Еще 26% создают общие семейные сбережения. Ещё 14% отметили, что в их семье накоплениями занимаются все, кто зарабатывает.

При этом сибиряки менее обеспокоены непредвиденными ситуациями. Если в среднем на создание финансовой подушки безопасности на случай непредвиденных ситуаций копят 48% россиян-участников опроса, то в Сибири эту задачу накоплений выделили 44% респондентов. Другие цели сбережений — отпуск (41%), ремонт (33%), покупка автомобиля (27%) и расширение жилой площади (19%).

Участники опроса из Сибири более консервативны, чем жители других регионов. 65% использует вклады и накопительные счета, тогда как среди жителей разных регионов в среднем такой ответ дали 59% . Только 6% семей выбирают агрессивную стратегию, выбирая рискованные инструменты и высокий доход. Около четверти (24%) отметили, что их накопления случайны, и невозможно определить конкретную стратегию. Ещё 6% затруднились ответить.

«В настоящее время у россиян наиболее востребованы среднесрочные вклады, поскольку они позволяют постепенно увеличивать доход вслед за ростом ключевой ставки. А объединение усилий и общие цели позволяют семьям достичь больших успехов в накоплении», — прокомментировал Владимир Лавров, начальник управления "Развитие пакетов услуг и подписок" банка ВТБ.

Помимо вкладов и накопительных счетов, вторым по популярности инструментов формирования семейного бюджета входят наличные рубли. Существенно уступают этим инструментам инвестиции в недвижимость, драгоценные металлы и металлические счета, а также облигации с высоким уровнем надёжности.

Основные барьеры формирования семейных накоплений для сибиряков — большие расходы (отметили 32% опрошенных), нестабильный доход (29%) и отсутствие чётких целей (27%).

Среди основных преимуществ формирования семейных накоплений россияне выделяют возможность совместно накопить больше (так считает 38% участников опроса), контролировать расходы (27%) и устанавливать общие финансовые цели (28%).

* Опрос проведен 5-12 сентября по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.