Пчеловоды из Новосибирска рассказали, что их ульи обстреляли

Последствия нападения хозяева обнаружили, когда приехали увозить ульи.

14 сентября в официальной группе «Пасека Романовых» во «ВКонтакте» новосибирские пчеловоды сообщили о нападении на их кочевую пасеку.

По словам владельцев, неизвестные хулиганы нанесли серьёзный ущерб, разгромив несколько ульев, украли медовые рамки и выстрелили в один из ульев.

Хозяева обнаружили последствия нападения, когда приехали забрать ульи с кочевой пасеки, расположенной в селе Локти. В результате были похищены 27 гнездовых рамок, которые используются пчёлами для вывода расплода и хранения мёда.