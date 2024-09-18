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общество

Пчеловоды из Новосибирска рассказали, что их ульи обстреляли

Фото: «Пасека Романовых» / «ВКонтакте»

Последствия нападения хозяева обнаружили, когда приехали увозить ульи.

14 сентября в официальной группе «Пасека Романовых» во «ВКонтакте» новосибирские пчеловоды сообщили о нападении на их кочевую пасеку.

По словам владельцев, неизвестные хулиганы нанесли серьёзный ущерб, разгромив несколько ульев, украли медовые рамки и выстрелили в один из ульев.

Хозяева обнаружили последствия нападения, когда приехали забрать ульи с кочевой пасеки, расположенной в селе Локти. В результате были похищены 27 гнездовых рамок, которые используются пчёлами для вывода расплода и хранения мёда.

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Игорь Кириченко
Журналист

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