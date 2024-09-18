71.77% -8.4
71.77% -8.4
сегодня
18 сентября, 14:32
пробки
4/10
погода
+14.5°C
курсы валют
usd 91.42 | eur 101.5
71.77% -8.4
сегодня
18 сентября, 14:32
пробки
4/10
погода
+14.5°C
курсы валют
usd 91.42 | eur 101.5
сегодня 13:36
проиcшествия

Стали известны подробности смертельного ДТП с пешеходом на Северном объезде под Новосибирском

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Грузовик насмерть сбил пешехода на Северном объезде в Новосибирской области.

Сегодня, 18 сентября 2024 года, в 05:50 утра на Северном объезде в Мошковском районе Новосибирской области водитель 1999 года рождения ехал за рулём грузовика ГАЗ Валдай со стороны города Болотное в сторону Новосибирска и на 65 километре трассы сбил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В результате произошедшего мужчина-пешеход 1959 года рождения скончался на месте от полученных травм.

Ведомство также уточнило, что световозвращающие элементы на одежде у пешехода отсутствовали, из-за чего водитель ГАЗели мог не заметить его.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Новосибирске во дворе на улице Героев Труда сгорел Ford Fusion

#авария, дтп
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в