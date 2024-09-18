Стали известны подробности смертельного ДТП с пешеходом на Северном объезде под Новосибирском

Грузовик насмерть сбил пешехода на Северном объезде в Новосибирской области.

Сегодня, 18 сентября 2024 года, в 05:50 утра на Северном объезде в Мошковском районе Новосибирской области водитель 1999 года рождения ехал за рулём грузовика ГАЗ Валдай со стороны города Болотное в сторону Новосибирска и на 65 километре трассы сбил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В результате произошедшего мужчина-пешеход 1959 года рождения скончался на месте от полученных травм.

Ведомство также уточнило, что световозвращающие элементы на одежде у пешехода отсутствовали, из-за чего водитель ГАЗели мог не заметить его.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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