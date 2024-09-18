Стало известно, где дадут тепло в Новосибирске 18 сентября

В Новосибирске опубликовали список улиц, где появится тепло.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск со ссылкой на сайт Сибирской генерирующей компании, стало известно, где сегодня, 18 сентября, подключат тепло.

С 18 сентября от ТЭЦ-2 (Ленинский вывод) такие улицы как: часть ул. Котовского, часть ул. Ватутина от пл. Труда до пл. Маркса, ул. Пермитина, поселок Восточный, а также ул. 1-я 2-я Чулымская, Ясный Берег.

ТЭЦ-2 (Городской вывод) относятся ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Чаплыгина от ул. Серебренниковская. Помимо этого, тепло появится у жителей ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская от Красного проспекта до ул. Каменской.

ТЭЦ-3 Ленинского района подключит к отоплению следующие адреса: п. Затон, часть Троллейного ж/м, ул. Киевская, ул. Новосибирская, ул. Широкая, Кировский район: ул. Беловежская (кроме ЦТП-к49 по ул Сибиряков Гвардейцев, 44/3). Помимо этого, отопительный сезон стартует на ул. Палласа, Акатуйский жилмассив, часть Затулинского ж/м, ул. Петухова от ул. Палласа до ул. Сибиряков-Гвардейцев.

ТЭЦ-5 также начнет обеспечивать жителей теплом по следующим адресам: ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, а также ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Лазурная.