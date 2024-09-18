У главного офиса Wildberries напротив Кремля открыли стрельбу: есть раненные. Онлайн-трансляция

В бизнес-центре «Романов двор» напротив Кремля открыли стрельбу. Головной офис компании Wildberries, расположенный в этом здании, сообщил о попытке незаконного проникновения, связанной с охраной Владислава Бакальчука. Сам предприниматель заявил о покушении на его жизнь. Сиб.фм рассказывает в онлайн-трансляции, что происходит в Москве.

Обновлено в 19:00. Как сообщает Mash, во время стрельбы огнестрельные ранения получили несколько человек. Пули попали в конечности и спины пострадавших. Один из них скончался.

Обновлено в 18:55. Несколько участников конфликта в головном офисе WB сопротивлялись при задержании. Об этом сообщает Mash.

Обновлено в 18:48. ТАСС пишет, что стрельба произошла после того, как группа мужчин из 20-30 человек начала бить стекла в здании. В ответ открыли стрельбу.

Обновлено в 18:36. Возбуждены уголовные дела по трём стятьям: «Убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконные приобретение оружия».

Обновлено в 18:31. Бизнесмен Владислав Бакальчук сделал заявление по поводу инцидента, произошедшего в офисе Wildberries. Он сообщил, что у него была запланирована встреча с руководством компании для передачи официальных писем и обсуждения разногласий по поводу приостановки строительства новых складов, решение о которой было принято по указанию Роберта Мирзояна.

По словам Бакальчука, для обеспечения безопасности он запросил полицейскую охрану. По прибытии в офис Wildberries один из охранников был ранен в результате стрельбы. Бакальчук отметил, что охрана бизнес-центра отказалась его пропустить. Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова.

Обновлено в 18:28. По данным агентства ТАСС, во время стрельбы погиб один человек. Двоих ранили.

Обновлено в 18:15. К зданию бизнес-центра «Романов двор» за сигнальные ленты пришли следователи. Фото: скриншот из видео, Msk1.ru.

Обновлено в 18:12. По данным телеграм-канала Shot, количество пострадавших увеличилось до 7. Задержаны 9 человек.

Обновлено в 18:09. К головному офису, где произошла стрельба, продолжают приезжать машины скорой помощи.

Обновлено в 18:04. Во время потасовки ранили одного полицейского. Его сопровождали коллеги и медики. Фото: скриншот из видео, Msk1.ru.

Обновлено в 18:00. Студентов журфака МГУ эвакуировали из-за звуков стрельбы.

Обновлено в 17:46. К бизнес-центру подъезжают силовики в черной форме и с автоматами. Рядом дежурит карета скорой помощи. Фото: скриншот из видео, Msk1.ru.

Обновлено в в 17:15. Телеграм-канал Shot опубликовал момент стрельбы в бизнес-центре «Романов двор». На кадрах видно видно, как из здания выбегают люди и сотрудники полиции.