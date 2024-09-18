В горсовете Новосибирска появилась фракция «Новые люди»

В горсовете Новосибирска образовалась фракция «Новые люди», в которую вошли три депутата.

В горсовете Новосибирска появилась новая фракция — «Новые люди». В ее состав вошли три депутата: Екатерина Шалимова, Степан Сафонкин и Игорь Украинцев. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на руководителя фракции Екатерину Шалимову.

В июне 2024 года Совет депутатов принял изменения в регламент, что дало возможность формировать фракции, состоящие из трех и более человек.

По словам Шалимовой, в состав объединения вошли народные избранники из неформальной парламентской группы «Лига эффективности».

В настоящее время в состав горсовета Новосибирска входят 48 человек: 32 — представители «Единой России», 8 — от КПРФ, 3 — от «Новых людей», а еще 5 человек не имеют партийной принадлежности.

На портале размещена информация о том, что Шалимова избрана от избирательного округа №10. Она является членом комиссий, отвечающих за социальное развитие и образование, а также за производственное развитие и поддержку предпринимательства.

Сафонкин представляет интересы избирательного округа №11. Его сфера ответственности включает вопросы бюджета, налогов и градостроительства.

Игорь Украинцев в данный момент сидит в СИЗО. В отношении него заведено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.