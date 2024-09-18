В Хилокском жилмассиве Новосибирска месяц ищут собаку, украденную детьми мигрантов

Жители Хилокского жилмассива пожаловались на детей мигрантов, мучающих животных.

В Хилокском жилмассиве Новосибирска 17 августа дети мигрантов украли собаку у местной жительницы. Информация об этом появилась в сообществе во «ВКонтакте».

Со слов местных, хозяйка собаки зашла в магазин за покупками, оставив питомца возле магазина.

«Пока девушка отвлеклась на покупки, собака пропала. Впоследствии сотрудники "Пятёрочки" сообщили женщине, что собаку бесцеремонно выкрали из магазина. На видео у "Пятёрочки" видно, как жулики насильно удерживали чужую собаку, и, как бы сильно она ни вырывалась, убежать не смогла. В тот момент, когда хозяйка собаки отчаянно звала питомца, маленьким кишлачникам в кустах это казалось забавным», — говорится в сообщении.

Собаку по кличке Ларик унесли в неизвестном направлении. Женщина не может ни спать, ни есть без питомца, которого привезла из Якутии.

Спустя месяц Ларика так и не нашли. Общественница Жанна Олейникова поделилась корреспонденту Сиб.фм, что местные жители на постоянной основе наблюдают, как дети мигрантов мучают животных, особенно котят и щенков.

«В этих детях нет сострадания и любви к животным, нет понимания, что животные тоже чувствуют боль и страх, что они живые», — написала она.

По её словам, она сама сталкивалась с жестокостью мигрантов. Четыре года назад она подобрала щенка с улицы, которого шугали и били приезжие.

«Больше года потребовалось, чтобы собаке восстановить психику, и он перестал бояться собственной тени», — отметила она.



Напомним, отец спрятал одного из детей, чтобы его больше не допрашивали, а также пытался подкупить хозяйку.