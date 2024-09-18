В мэрии Новосибирска заявили о расторжении контракта на ремонт Димитровского моста

Мэрия Новосибирска планирует найти новую подрядную организацию для ремонта Димитровского моста.

На аппаратном совещании мэра 17 сентября начальник городского управления автодорог Сергей Эпов заявил о расторжении контракта с подрядной организацией, которая занималась ремонтом Димитровского моста в Новосибирске.

По словам Эпова, мэрия планирует найти нового подрядчика для ремонта, а с нынешней подрядной организацией работа будет завершена.

По состоянию на 10 сентября техническая готовность моста составляла всего 14%. Строительство началось весной 2024 года, и подрядчиком выступало ООО «СК «Дороги Сибири». Ранее к компании уже возникали вопросы по качеству выполненных работ.

В июле заммэра Олег Клемешов уже поднимал вопрос о расторжении контракта, однако позже мэрия отозвала уведомление о разрыве.

Напомним, что с 30 сентября в Новосибирске планируют запретить парковку на нескольких улицах.