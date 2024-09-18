В Новосибирске 19-летняя мать получила 10 лет колонии за убийство младенца из-за плача

Трагедия произошла в Новосибирске в декабре 2023 года. Алина Воднева схватила младенца за ноги и несколько раз с силой ударила её головой о каркас дивана. Ребёнок скончался спустя два месяца в больнице.

Новосибирский суд приговорил 19-летнюю Алину Водневу за убийство новорождённого ребёнка в декабре 2023 года. Ей назначили 10 лет колонии общего режима.

Напомним, по версии следствия, Воднева взяла своего ребёнка за ноги и ударила головой о каркас дивана 23 декабря. Малышка получила закрытую черепно-мозговую травму. Врачи смогли завести сердце девочки, однако она скончалась в больнице в феврале.

На неё завели уголовное дело по факту убийства.

Её муж и родители отказались комментировать ситуацию корреспонденту Сиб.фм. Подруга Алины рассказала, что не верит в случившееся.

С её слов, Алина и её муж Евгений — хорошие люди, и между ними были тёплые отношения: 8 декабря 2023 года у пары родилась дочь, но почему она избила собственную дочь, не ответила.

На суде мать полностью признала вину, однако это её не спасло от сурового приговора.