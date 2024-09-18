В Новосибирске бизнесмены обратились в суд из-за чатов и отзывов в 2ГИС

Из-за чатов и отзывов в 2ГИС новосибирские бизнесмены обратились в суд.

В Новосибирске предприниматели подали иски в суд, требуя защиты своей деловой репутации из-за негативных отзывов в интернете, в том числе на таких платформах, как 2ГИС. По словам председателя Арбитражного суда Новосибирской области Елены Козловой, подобные споры касаются удаления или опровержения информации, которую истцы считают недостоверной. Об этом сообщил портал BFM-Новосибирск.

В прошлом году в Новосибирской области было рассмотрено 26 таких дел — только в 6 из них суд принял решение в пользу истцов. В 2024 году — 6 дел, два из которых также завершились в пользу предпринимателей.

Известно, что суд оценивает не только достоверность распространяемой информации, но и характер её публикации. В одном из дел было установлено, что оспариваемая информация распространялась в закрытом чате мессенджера, доступ в который был ограничен. В связи с этим суд решил, что информация не была доступна для неограниченного числа пользователей, и не признал её порочащей.

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