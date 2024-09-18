В Новосибирске эпидемиолог Новоселов заявил об опасности нового штамма ковида XEC

Яков Новоселов, новосибирский эпидемиолог, прокомментировал новый штамм ковида XEC.

Впервые штамм XEC был обнаружен в Германии в июне. С тех пор его выявили уже в 15 странах, расположенных на трех континентах.



По мнению экспертов, с наступлением холодов этот штамм может начать доминировать среди других.



Эпидемиолог из Новосибирска Яков Новоселов в беседе с корреспондентом Сиб.фм объяснил, что новый штамм, так же как и предыдущие, будет иметь более легкое распространение, но при этом будет протекать в более легкой форме.

«Фактически по тяжести сравнится с обычным стандартным гриппом. Ну и подходы к лечению очень похожи, хотя, конечно, тоже не совсем одинаковые. Пока так происходит. Будем надеяться, что и дальше ситуация не изменится, тенденция останется такой же», — рассказал он.

Новоселов предупредил, что с наступлением осени следует ожидать роста заболеваемости как COVID-19, так и гриппом, простудой. Он отметил, что в настоящее время симптомы COVID-19 могут быть схожи с симптомами гриппа или других разновидностей коронавируса.



Он также объяснил возможность возникновения пандемии, как в 2020 году.



«Вирус постоянно мутируют. Она (пандемия — прим. ред.) все равно произойдет рано или поздно, через 100, может быть, лет 50. Это происходит регулярно в нашей истории, ничего такого здесь нет. Просто главное, что мы должны быть готовы к этому», — подытожил он.