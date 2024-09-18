В Новосибирске ГЭТ выплатит водителям 400 тыс руб после падения с троллейбуса

ГЭТ Новосибирска выплатит компенсацию водителям.

Летом 2023 года в Новосибирске два водителя выравнивали штанги троллейбуса, однако в процессе работы они упали с высоты и получили переломы ног. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

«Государственной инспекцией труда в Новосибирской области установила нарушения и виновных в несчастном случае лиц. У водителей не было комбинированных рукавиц/перчаток с полимерным покрытием, работодатель не проводил систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, не контролировал соблюдение работниками требований охраны труда», — уточнили в ведомстве.

В результате по решению суда с муниципального казенного предприятия «Горэлектротранспорт» взыскали в пользу пострадавших 400 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске мэрия незаконно продала «снегоплавилку» по сниженной цене