В Новосибирске главой Дзержинского района стал экс-директор 2ГИС Соболев

Бывший директор 2ГИС стал главой Дзержинского района Новосибирска.

Вчера, 17 сентября, в пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили о том, что мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении на должность главы Дзержинского района Константина Соболева.

Из его биографии известно, что Соболев родился в 1974-м году в Новосибирске, окончил НГТУ НЭТИ, ранее работал коммерческим директором в ООО «ДубльГИС-Сибирь», возглавлял его филиал в столице Сибири, руководил ООО «Технологичная Реклама» и ООО «Медикал Партнер».

Ранее Сиб.фм писал о том, что новую начальницу по социальной политике Потапову назначили в мэрии Новосибирска