В Новосибирске мать пыталась заключить контракт на СВО, чтобы получить 805 тысяч рублей

Молодой матери из Новосибирска отказали в заключении контракта на СВО из-за иждивения малолетних детей и отсутствия востребованной специальности.

10 сентября 23-летняя Мария Г. Обратилась в военкомат для заключения контракта на службу в зоне проведения спецоперации. Как заявила сибирячка Сиб.фм, она собиралась отправиться в зону боевых действий в качестве медсестры. Она знала, что с 1 августа Новосибирская область выплачивает новым контрактникам единовременное пособие 805 000 рублей, и хотела направить деньги на погашение ипотеки. Однако ей отказали в заключении контракта.

«Указали на то, что у меня двое маленьких детей 2 и 5 лет и нет соответствующей специальности. У меня не полное медицинское образование, но работать медсестрой или санитаркой я бы могла. Дети бы мои остались с моей мамой, она была в курсе моего желания и поддерживала меня», — поделилась Мария.

По ее словам, сейчас она находится в официальном декрете. Она мать одиночка, которая к тому же платит ипотеку. Полученное единовременное пособие сибирячка собиралась потратить на погашение кредита на жильё.

Ранее сообщалось, что те, кто заключит контракт с Минобороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года, получит единовременное пособие 805 000 рублей – 400 000 рублей государственная выплата и 405 000 – региональная.