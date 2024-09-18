В Новосибирске мэрия незаконно продала «снегоплавилку» по сниженной цене

По дешевой цене мэрия Новосибирска незаконно продала «снегоплавилку».

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили о том, что в мэрия города “продала муниципальную долю в праве собственности на снегоплавильную станцию, расположенную на улице Федосеева в Новосибирске, по заниженной цене в 4,2 миллиона рублей, без проведения торгов”. Известно, что ранее муниципальный вклад в создание объекта составил более 31,8 миллиона рублей.

В соглашении о приватизации данного имущества не было предусмотрено условие о сохранении его назначения. В результате весной текущего года прокуратура Новосибирской области обратилась в суд с иском о признании недействительными сделок по продаже и возврате имущества из незаконного владения — суд удовлетворил требования правоохранительных органов.

Напомним, что в Новосибирске суд закрыл уголовное дело похитителя мягких игрушек