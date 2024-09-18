В Новосибирске на МЖК начали благоустраивать сквер со скандальным прошлым

Скандальный сквер начали благоустраивать в Новосибирске.

В Новосибирске начались работы по благоустройству сквера на улице Высоцкого, который долгое время был предметом споров. На территории, где ранее проходили митинги местных жителей, рабочие приступили к укладке асфальта. Об этом сообщил портал МК в Новосибирске.

История конфликта вокруг сквера началась в 2021 году, когда жители микрорайона МЖК выразили протест против планов возведения торговых павильонов на месте старых гаражей. Местные жители выступали за создание сквера, что вызвало волну протестов и митингов, которые продолжились до 2022 года. В результате акций протеста был оштрафован депутат Заксобрания Новосибирской области Сергей Конько за организацию несанкционированного митинга.

Далее стало известно, что первоначально мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство торговых павильонов, что стало новым этапом конфликта. Позже, после многочисленных жалоб жителей, разрешение было отозвано, но предприниматель подал в суд на городскую администрацию. После апелляции суд встал на сторону бизнесмена, однако работы по строительству торговых объектов так и не начались.

Только спустя два года после расчистки территории от гаражей, в конце прошлой недели на участке появились рабочие, которые начали укладывать асфальт и формировать аллеи для будущего сквера.